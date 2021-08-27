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“Ücretli PCR kararı yanlış, uygulanamaz”

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Sağlık Bakanı Üstel, PCR ya da antijen testlerinin ücretli olması kararının uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti

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“Ücretli PCR kararı yanlış, uygulanamaz”
 
 
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ya da antijen testlerinin ücretli olması kararının Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu, bunun ülke gerçekleri ile bağdaşmadığını söyledi.
Üstel, kararın uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.
“Aşılı olanlara ücretsiz, aşısızlara ücretli” prensibine evet dediklerini belirten Üstel, PCR testleri sayesinde salgının yayılmasının önlendiğini belirtti.
Ekonomik açıdan da kararı uygulanamaz olarak niteleyen Üstel, “Böyle bir dönemde ülke insanının yanında olmayan devlet, ne zaman olacak?” diye sordu.
Üstel, kararın sağlık açısından da sorunlar yaratacağını belirterek, “herkes test parası bulmayabilir. O zaman salgın da yayılacak. Buna sağlık açısından onay vermemiz hiç mümkün değil. Bizle hiç istişare edilmedi” ifadesini kullandı .
 
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