Üçlü zirve!

TL’nin değer kaybı, yılbaşından bugüne %30’u geçti. Sterlin dün 35.10, Euro, 30.50, Dolar ise 27.20’den işlem görürken, yeni asgari ücret, belirlendiği tarihten bu yana 18,68 dolar, 17,44 sterlin ve 22,92 Euro değer kaybetti

Dünyanın “en değersiz para birimleri” arasında yer alan Türk Lirası, vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Yılbaşından bugüne %30’dan fazla değer kaybeden TL, sterlin, Euro ve dolar karşısında rekor kayıp serisini daha da dibe taşıdı.

KKTC serbest piyasasında dün Sterlin 35.10, Euro, 30.50, Dolar ise 27.20’den işlem gördü. Bu arada, rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman gördüğü gram altın da 1,711 TL ile yeni rekorunu kırdı.

ASGARİ ÜCRET 18 STERLİN ERİDİ

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda devlet ve işveren tarafı, 2023 yılının ikinci asgari ücretini brüt 18 bin 103 TL, net de 15 bin 750 TL olarak belirledi, ancak bu rakam döviz karşısında “tuzla buz” oldu.

TL’nin erimesini endişe ve çaresizlik içinde seyreden vatandaşlar, yetkilileri “gerçekçi” önlemler almaya çağırdı.

Asgari ücretin belirlendiği 12 Temmuz 2023 tarihinde dolar/TL kuru 26,35 TL; Euro/TL kuru 29,35 TL; sterlin/TL kuru da 34,25 TL’den işlem görüyordu. O dönemde yeni asgari ücret 597,72 dolar; 538,46 Euro ve 459,85 sterline tekabül ediyordu.

Ancak aradan geçen 8 günde yeni asgari ücret henüz vatandaşın cebine giremeden eridi.

Güncel kurlarla net 15 bin 750 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret 579,04 dolar; 515,54 Euro veya 442,41 sterline gerilemiş oldu.

Yani yeni asgari ücret belirlendiği tarihten bu yana 18,68 dolar, 17,44 sterlin ve 22,92 Euro değer kaybetti.

Bir başka deyişle yeni asgari ücret dolara göre 508,09 TL; sterline göre 620,86 TL ve Euro’ya göre ise 700,20 TL değer kaybetmiş oldu.

KRİTİK FAİZ KARARI BUGÜN

Türkiye piyasalarında kademeli sıkılaştırma sürecindeki TC Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararı, haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor. Reuters anketine göre TCMB’nin geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankete katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler %17 ile %21.50 bandında yer alıyor.

ENFLASYON UÇACAK

Son gelişmelerle KKTC’de Temmuz enflasyonunun uçacağına kesin gözüyle bakılıyor. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli. Seçim öncesi izlenen politika TC hazinesini boşaltırken, bunu telafi etmek için yüksek oranlı zamlar ardı ardına geldi. Ekonomistler vergi artışları ve TL’deki kayıpların da etkisiyle aylık enflasyonun %10 civarında artacağı fikrinde. Enflasyonda yıl sonu tahminleri ise %50’lerden %60’lara doğru revize ediliyor.

