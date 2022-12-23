"Uçak seferleriyle KKTC'ye ilgi artacak"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, KKTC-Trabzon arasında karşılıklı direkt uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, KKTC-Trabzon arasında karşılıklı direkt uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi





Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, direkt uçuşu takip etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Trabzon’a giden basın mensupları onuruna akşam yemeği verdi.

Belediye Başkan Vekili Ataman, KKTC-Trabzon arasında karşılıklı direkt uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataman “Direkt uçuşların olması can, kan, gönül bağımız olan bir ülkeye direkt bağlanmış olması bizim için çok kıymetli” dedi.

Trabzon’da birçok yerleşim yerine Kıbrıs’taki yerleşim yeri ve bölgelerinin adının verildiğini, bunun da tesadüf olmadığını dile getiren Ataman, “Karadenizlilerin o günkü zor savaş şartlarında Kıbrıs’ı tercih edip oraya yerleşmeleri de tesadüfi değildir, Türkiye güçlendikçe daha da güçlenen Kıbrıs’ın bilinirliği tanınırlığı açısından da bu seferlerin kıymetli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ataman, Trabzon’un dışarıdan çok ciddi turist aldığına işaret ederek, bölgeyi ziyaret eden turistlerin artık çok rahat bir şekilde KKTC’ye gidebileceklerini belirtti.

KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay da, hafta da iki kez pazartesi ve cuma günleri olmak üzere Trabzon’a direkt uçuşların başladığını kaydederek, bu durumun gerek turizmi, gerek ekonomiyi gerekse ulaşımı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. KKTC-Trabzon arası karşılıklı uçuşların başlaması için çok ciddi bir istek ve talep olduğunu dile getiren Çağatay, uçuşların başlamasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Çağatay, Trabzon halkının Kıbrıs Türk halkına büyük önem verdiğini de söyleyerek, direkt uçuşların başlaması ile birlikte ulaşımın hem maddi hem de manevi olarak daha kolay hale geldiğini sözlerine ekledi.

