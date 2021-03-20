Ulaştırma Bakanı Canaltay, yurt dışındaki öğrencilerin ülkeye daha ucuza gelebilmesi ve uçak sefer sayılarının artırılması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, ülkeye öğrenci gelmesini istediklerini kaydetti. Canaltay, “Türkiye’den gelecek öğrencilerin adaya daha rahat gelebilmesi için uçuşları arttırmamız lazım. Bu çocukların hepsi şu an İstanbul üzerinden geliyor. Amacımız İstanbul ve Adana uçuşlarını yeniden açarak fiyatların düşürmek. Halkımız uçuş sayısının arttırılmasından dolayı panik yaşadı ancak şu ana kadar hedeflenen yolcu sayısının sadece yüzde 52’si geldi. Bu da demektir ki korktuğumuz kadar insan gelmedi buraya. Okulların bir an önce öğrencilerine kavuşması için gerek Sağlık Kurulu gerekse biz Ulaştırma Bakanlığı olarak uçuşlarda daha ekonomik ve güvenli uçuşlar için daha düzgün imkân sağlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Canaltay, yurt dışındaki öğrencilerin ülkeye daha ucuza gelebilmesi, destinasyon ve uçak sefer sayılarının artırılması için Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, bu konuda kısa sürede sonuç almayı hedeflediklerini aktardı.

