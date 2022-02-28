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Uçak faciasının üzerinden 34 yıl geçti

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İngiliz-Türk ortaklı Talia Havayolları’na ait yolcu uçağı, 27 Şubat 1988’de Beşparmak dağına çarparak parçalanmış ve uçaktaki 6'sı mürettebat 15 kişi hayatını kaybetmişti

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Uçak faciasının üzerinden 34 yıl geçti

İngiliz-Türk ortaklı Talia Havayollarına ait TC-AKD tescilli Boeing 727-2H9 tipi 13 yaşındaki yolcu uçağı, 27 Şubat 1988, saat 10.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs’ın Havalimanı’na iniş için yaklaşması sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı alçalıp Beşparmak dağına çarparak parçalanmıştı. 


Uçak kazasında kurtulan olmazken uçaktaki 6'sı mürettebat 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Tamamı ölen mürettebat arasında 7 Yugoslav, 2 İngiliz, 4 Türk hostes ve hava yolu şirketi ortaklarından Sümer Savaş ve eşi vardı. Bufavento Kalesi'nin araç park yerine, üzerinde uçak kazasında ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt dikilmişti.


Uçağın düşüş nedeni Pilot Hatası olarak bildirilmişti. Bu kaza dünya genelindeki 50. Boeing 727 kazası olurken, Kuzey ve Güney Kıbrıs tarihindeki 4'üncü büyük-ölçekli uçak kazası oldu. Talia Hava Yolları bu kazanın ardından kapatılmıştı.
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