Uçak biletleri uçuşa geçti

Kurban bayramında KKTC’den Türkiye’ye gidiş dönüş uçak bileti 3 bin 40 ile 6 bin 766 TL arasında değişirken, Türkiye’den KKTC’ye gelecek olanlar ise 4 bin 635 ile 7 bin 849 TL arasında bir uçak bileti fiyatı ödemek zorunda. KKTC İngiltere’ye gidiş 22 bin TL, Londra’dan KKTC’ye ise fiyatlar 26 bin TL’ye çıkmış durumda





Tatili özleyen vatandaşlar uçak sitelerinden bilet fiyatlarına baktığı zaman adeta neye uğradığını şaşırıyor

KKTC’de birçok vatandaş kurban bayramında tatile çıkmayı istese bile bilet fiyatları nedeniyle bu olanaksız hale geliyor. Tatili özleyen vatandaşlar uçak sitelerinden bilet fiyatlarına baktığı zaman adeta neye uğradığını şaşırıyor.

Kurban bayramı haftası olan 8 Temmuz 17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye ve Londra gidiş dönüş uçak bilet fiyatları adeta tavan yapmış durumda. Ercan-İstanbul bilet fiyatı 5.296 TL iken, İstanbul aktarmalı Ercan-Londra bileti ise 21 bin 979 TL’ye kadar çıktı. Londra’dan ülkemize gelecek olanlar ise 26 bin 386 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

UÇAK ŞİRKETİNE GÖRE FİYAT…

Türk Hava Yolları ile Ercan’dan Londra’ya 21 bin 979 TL’ye, Pegasus Hava Yolları ile 21 bin 226 TL’ye ve AnadoluJet ile ise 25 bin 5 TL’ye uçabiliyorsunuz. Londra’dan KKTC’ye bayramda ailesini ziyarete gelmek isteyenler ise THY’na 26 bin 386 TL, Pegasus’a 13 bin 798 TL ve AnadoluJet’e ise 19 bin 321 TL ödemek zorunda.

4 KİŞİLİK ANTALYA BİLETİ 20 BİN TL…

Bayram tatilini Antalya’da geçirmek isteyenler KKTC Antalya biletine THY için 4420, Pegasus için 4762 ve Anadolujet için ise 6659 TL ödeyecek. Dört kişilik bir ailenin sadece uçak biletine harcayacağı rakam 13.260 ile 19 bin 977 TL.

İSTANBUL’A GİTMEK BİLE HAYAL OLDU

Bir kişilik KKTC-İstanbul gidiş dönüş uçak bileti bazı şirketlerde 5296 TL’ye kadar yükseldi. KKTC İstanbul bileti THY’da 5269, Pegasus’ta 3140 ve AnadoluJet’te ise 3699 TL.

Kurban bayramını KKTC’de geçirmek isteyen İstanbullular ülkemize gelmek için kişi başı 4635 ile 7849 TL’yi gözden çıkarması şart.

LONDRA BİLETLERİ 21 BİN İLE 26 BİN TL

8 Temmuz 17 Temmuz tarihleri arasında KKTC Londra gidiş dönüş uçak bilet fiyatları tavan yapmış durumda.

Türk Hava Yolları ile KKTC’den Londra’ya 21 bin 979 TL’ye, Pegasus Hava Yolları ile 21 bin 226 TL’ye ve AnadoluJet ile ise 25 bin 5 TL’ye uçabiliyorsunuz.

Londra’dan KKTC’ye bayramda ailesini ziyarete gelmek isteyenler ise THY’ye 26 bin 386 TL, Pegasus’a 13 bin 798 TL ve AnadoluJet’e ise 19 bin 321 TL ödemek zorunda.

ANTALYA BİLET FİYATI 2695 TL

Bayram tatilini Antalya’da geçirmek isteyenler KKTC Antalya biletine THY için 4420, Pegasus için4762 ve Anadolujet için ise 6659 TL ödeyecek.

Dört kişilik bir ailenin sadece uçak biletine harcayacağı rakam 13.260 ile 19 bin 977 TL.

İZMİR VE ADANA FİYATLARI DA UÇTU

Öte yandan KKTC’den İzmir’e 8-13 Temmuz tarihleri arasında THY’de kişi başı gidiş dönüş bilet fiyatı 9 bin TL’yi geçti.

Yine KKTC’den Adana’ya 8-13 Temmuz tarihleri arasında kişi başı gidiş dönüş bilet fiyatı 4 bin ile 5 bin TL arasında değişiyor.

VATANDAŞLAR: BU BİLET FİYATLARIYLA HİÇBİR YERE GİDEMEYECEĞİZ

KKTC’de birçok vatandaş kurban bayramı veya yaz tatilinde tatile gitmek istese bile bilet fiyatları nedeniyle bu olanaksız hale geliyor.

Yıllardır Türkiye’nin birçok şehrine gidiş dönüş 250 ile 500 TL’ye bulunan uçak bilet fiyatları bugünlerde bin ile üç binli rakamlara çıkmış durumda.









8-13 TEMMUZ BİR KİŞİ GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETİ FİYATLARI



ERCAN İST SAW



ANADOLU JET 3,576 TL

ERCAN İST

THY 4,841 TL

PGS 3,576 TL





8-13 TEMMUZ

ERCAN ANKARA

ANADOLU JET 3,576 TL

PGS 5,365 TL





8-13 TEMMUZ ERCAN İZMİR

7-13 TEMMUZ

THY 9,349 TL

PGS 3,223 TL



8-13 TEMMUZ

ERCAN ADANA

THY 5,056 TL

PGS 4,005 TL









