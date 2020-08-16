Üç yeni vaka, biri yerel

Pilli, dün tespit edilen 10 pozitif vakanın ardından akşam saatlerinde 3 kişinin testlerinin daha pozitif çıktığını belirterek, tespit edilen 3 vakanın 2’sinin temaslı vaka olduğunu kaydetti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye giriş çıkışların başladığı 1 Temmuz’dan itibaren Kovid-19’la ilgili yaşanan gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Pilli, 1 Temmuz’dan itibaren ülkede saptanan vaka sayısının 101 olduğunu açıkladı.Pilli, dün tespit edilen 10 pozitif vakanın ardından akşam saatlerinde 3 kişinin testlerinin daha pozitif çıktığını belirterek, son 24 saate toplam 13 vaka saptandığı bilgisini paylaştı.

Bugüne kadar toplam vakanın 101’e ulaştığını, vakaların 36’sının taburcu olduğunu belirten Pilli, vakaların 32’isi hastanenin karantina bölümünde tedavi altında olduğunu, ancak hiçbirinin yoğun bakımda olmadığı ve genel durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Pilli, hiçbir şikayeti olmayan ancak PCR testi pozitif çıkan 33 kişinin ise karantina oteline yerleştirildiğini söyledi.Pilli, 1 Temmuz’dan bu yana ülkede 2 yerel vaka saptandığını, bu iki vakanın temaslılarının da tespit edilerek karantina oteline yerleştirildiğini kaydetti.

Akşam saatlerinde tespit edilen 3 vakanın 2’sinin temaslı vaka olduğunu belirten Pilli bunların 1 tanesinin yerel vaka olduğunu ve nereden bulaştığının araştırılmakta olduğunu söyledi.

Temaslı ekiplerinin de çok iyi çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Bakan Pilli ‘1 Temmuz’dan sonra yerel bulaş olacağı, herkes tarafından bilinmektedir, bu kaçınılmazıdır. Fakat önemli olan ekonomi ve sağlığı beraber götürmektir’ dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, 1 Temmuz öncesinde olduğu gibi bundan sonra da halkla beraber bunu savaşın kazanılacağını belirtti.

Pilli ‘Bulaşı en aza indirmeye çalışıyoruz. Bunu ancak halka beraber başarabiliriz dolayısıyla genel kurallara uyulmalıdır’ dedi.