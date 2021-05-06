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Üç yeni atama

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Başbakanlık Dairesi Müdürlüğü’ne Erdinç Akgür; Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne İdris Demirsöz; Meclis Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Mustafa Çaluda atandı

Üç yeni atama

Başbakanlık Dairesi Müdürlüğü’ne Erdinç Akgür; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne İdris Demirsöz; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Özel Kalem Müdürü görevine ise Mustafa Çaluda atandı.
17 Temmuz 2019’dan beri Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdüren Erdinç Akgür ile 14 Mart 2018’den beri Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Özel Kalem Müdürü Çağlar Gülamkadir ise görevlerinden alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atamalar, dünden itibaren geçerli oldu.
Öte yandan dokunulmazlığı kaldırılan, yurt dışına çıkışı yasaklanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda’nın oğlu Mustafa Çaluda’nın bu ataması dikkat çeken bir görevlendirme oldu.
 
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