“Üç vekil siyasi hayatlarını tehlikeye soktu”

Bakan Taçoy, HP’den istifa eden üç vekilin siyasi hayatlarını tehlikeye soktuğunu söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, HP’den istifa eden Mesut Genç, Hasan Büyükoğlu ve Hasan Topal’ın büyük bir risk aldığını, siyasi hayatlarını tehlikeye soktuğunu ve kendilerini topluma anlatamamaları durumunda siyasi yaşamlarının bitebileceğini söyledi.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Geçmişte UBP’deki sıkıntılar nedeniyle istifa ettiğinde bazı sıkıntılar yaşadığını anımsatan Taçoy, şu anda istifa eden 3 milletvekilinin de sıkıntı yaşayacağını, onlara her türlü yakıştırmanın yapılacağını ve bunun da yıpratıcı olduğunu kaydetti.

Taçoy, şöyle konuştu:

“Bağımsız kalmak bu yaştaki milletvekilleri için risktir, bir belirsizlik içerir. Doğal olarak şu anda UBP içinde veya başka bir parti içinde faaliyet gösteremezler. Kendi siyasi hayatlarını tehlikeye atmış durumdadırlar. Bu süreci iyi değerlendiremezlerse, lehlerine olmaz. O nedenle bunun çok iyi bir şekilde halka izah edilmesi lazım. Konuşulması ve bütün hükümet edenlerin de onlara sahip çıkması lazım. Meclisteki esas saldırı noktası, hedef noktası bu 3 kişi olacaktır, çünkü onların sayesinde hükümetin kurulduğu intibaı vardır. Hükümetin kurulmasını hazmedemeyenler sürekli onları hedef alacak.”

