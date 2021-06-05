Üç üründe limit üstü kalıntı

Üzüm, nektarın ve şeftalide limit üstü kalıntı tespit edildi





Tarım Dairesi’nin, 28 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimleri sonucunda üzüm, nektarın ve şeftali olmak üzere yerli üç üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi açıklamasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.

İthal ürünlerden 26 numunenin tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden ise 19 numuneden 16 numune temiz çıktı, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yedidalga köyü sakinlerinden Yedez Ertürkan’a ait nektarin ve şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu köyü sakinlerinden Salim Yalçın’a ait üzümde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı durduruldu.

