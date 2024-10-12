banner913
banner932
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
13 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
14 0
 
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
14 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
31 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
104 0
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
32 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
30 0
banner1032

Üç taraftar derneğinden kan bağışı kampanyası

banner1020

banner1045
Üç taraftar derneğinden kan bağışı kampanyası
banner971
Üç taraftar derneği Thalassaemia  Derneği için  “Rengimiz  Farklı, Hedefimiz Aynı” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği,  KKTC Galatasaray Derneği ve KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği tarafından düzenlenen  kampanyanın ilki Yakın  Doğu Üniversitesi Hastanesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nden yapılan açıklamada, kampanyanın,  Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi’nde de düzenleneceği belirtildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.