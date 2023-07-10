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Üç sendikadan , Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması

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KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pisti ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

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Üç sendikadan , Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması
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Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pisti ile ilgili eksikliklerden kaynaklı endişelerimizi  kamuoyu ile paylaşmak amacıyla  Sendikalarımız KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN bugün saat 09:30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak” denildi.
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