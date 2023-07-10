Üç sendikadan , Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması

KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pisti ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pisti ile ilgili eksikliklerden kaynaklı endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Sendikalarımız KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN bugün saat 09:30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak” denildi.