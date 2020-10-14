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Üç pozitif vaka daha

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Üç pozitif vaka daha

 Sağlık Bakanı  Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli yaptığı açıklamada, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. 

14 Ekim itibarıyla Covid-19’un  genel durumu  şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 193.421 

Toplam Vaka Sayısı- 819 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 770 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1”

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