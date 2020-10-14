Üç pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli yaptığı açıklamada, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkeye geldiğini belirtti.
14 Ekim itibarıyla Covid-19’un genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar - 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 193.421
Toplam Vaka Sayısı- 819
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 770
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 32
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1”