Üç önemli yıldönümü kutlanacak

GKK’nın 48’inci, TMT’nin 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü, 1 Ağustos Perşembe günü tören ve etkinliklerle kutlanacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

1 Ağustos Perşembe sabahı saat 06.00’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Karagahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak.

Dereceye giren sporculara ödülleri saat 10.15’te TMT Mücahitler Derneği’nde takdim edilecek.

Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda 12.00’de çelenk sunma törenleri icra edilecek,

1 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de ise komutanlık karargahı bahçesinde GKK’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Ayrıca KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine de açık olacak.

1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak.

