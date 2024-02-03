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Üç köyde 50 ev hasar gördü

Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kormacit, Geçitköy ve Kayalar köylerinde 50’ye yakın evin fırtına ve su taşkınlarından etkilendiğini açıkladı. Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı da Geçitköy’de 16 milyona yakın bir hasar olduğunu vurguladı

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Üç köyde 50 ev hasar gördü
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İki gün boyunca süren şiddetli yağışlar Mesarya bölgesi ile Geçitköy ve çevresini olumsuz etkiledi; konutlar, tarımsal araziler ve ağıllarda büyük yıkımlar yaşandı. Kaymakamlıklar ve yerel yönetimler, felaketin boyutunu belirlemek üzere hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Geçitköy, Kormacit ve Kayalar köylerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ataser, Karayolları Dairesi ekiplerinin çöken Kayalar-Sadrazam yolunun tamiri, hasar gören yolların sağlamlaştırılması için çalıştığını söyledi. Ataser, risk nedeniyle Geçitköy-Karşıkaya yolunun hala ağır iş araçlarına kapalı olduğunu aktardı.

Kormacit, Geçitköy ve Kayalar köylerinde 50’ye yakın evin fırtına ve su taşkınlarından etkilendiğini belirten Ataser,  önceki akşam Lapta Gençlik Evi’ne yerleştirilen ailelerin bazılarının evlerine döndüğünü, bazılarının da akrabalarının yanına gittiğini ifade etti.

Evlerdeki temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Fırat Ataser, yollara ve köprü ağızlarına biriken millerin temizlenmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Hayvancılık ve Tarım Dairesinden ekiplerin de bölgede olduğunu belirten Ataser, özellikle Geçitköy’deki ağılların selden etkilendiğini ifade etti.

Fırat Ataser, şu ana kadar hasar gören 40-50 arası ev, bina, iş yeri ve mandıra tespit edildiğini kaydetti.

Geçitköy’de tarım alanlarının çok zarar gördüğünü söyleyen Ataser, “Geçitköy’de tarım alanı diye bir şey kalmadı. Seralar vardı, tarım makineleri, hayvancılıkta kullanılan makineler bunların da bir kısmı zarar gördü” dedi.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu da; Geçitköy, Kayalar ve Sadrazamköy’e kadar hasar tespitinin tamamlandığını belirtti. 3 bölgede toplamda 20 hasarlı konut olduğunu söyleyen Özcemoğlu, en büyük hasarın Harmoni Sitesi’nde olduğunu dile getirdi.

Söz konusu sitede çok büyük yıkım olduğunu ve yaklaşık 7 evin içinden dere suları geçtiğini ifade eden Özcemoğlu, hasar tespiti tamamlanan bölgelerde 3 mandıranın hasar aldığını, 8-10 arası hayvan telefi olduğunu ve yaklaşık 6 aracın hasar gördüğünü ifade etti.

3 kişinin dereye kapıldığını ancak can kaybı yaşanmadığını belirten Cemal Özcemoğlu, Koruçam, Çamlıbel, Tepebaşı, Güzelyalı, Karaoğlanoğlu ve Girne’ye doğru olan taraflarda da hasar tespitinin yapılacağını aktardı.

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, “Tahminim Geçitköy’de 16 milyona yakın bir hasar var” dedi. Hükümetin zarar ziyana bakıp bakanlar kurulundan geçireceğini söyleyen Muhtar Avcı, “Bize zararı karşılama sözü verdiler ama inşallah hevesimiz kursağımızda kalmaz” şeklinde konuştu.
 
 
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