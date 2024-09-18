Üç kişi yaralandı

İskele’de dikkatsiz sürücünün yol açtığı kaza ucuz atlatıldı

İskele’de Granel Çemberi ile Ünimar Çemberi arasındaki yolda dün saat 13:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

23 yaşındaki Atina Kaplanian, yönetimindeki KA 4690 KH plakalı salon araç ile Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Edelweiss kavşağına dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Ünimar Çemberi istikametine doğru seyreden 38 yaşındaki Hakkı Koçak yönetimindeki PN 531 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KA 4690KH plakalı araç sürücüsü Alina Kaplanian ve PN 531 plakalı araç sürücüsü Hakkı Koçak ile aynı araçtaki yolcu Mehmet Keleş kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Hakkı Koçak ve Mehmet Keleş taburcu olurken, Alina Kaplanian müşahede altına alındı.