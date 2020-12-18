Üç ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 11-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre üç ithal ve bir yerli üründe limitüstü bitki koruma ürünü tespit edildiği bildirildi

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 21 numuneden 3’ünde; yerli ürünlerde ise 14 numunenin birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti. Tarım Dairesi, 11-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek, sonuçların elde edildiği kaydedildi. İTHAL ELMA VE ARMUTTA KALINTI Limit üstü kalıntı saptanan ithal ürünlerden Setar Ticaret’e ait elma ve Yoran Tarım Ürünlerine ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeilerine iade edildiği belirtilen açıklamaya göre, yine limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd.’e ait Devevi armudu ise firmanın isteği üzerine imha edildi. MAĞUSA’DA BİR ÜRETİCİNİN YERLİ DOMATES HASADI ERTELENDİ Tarım Dairesi’nin bu hafta analiz ettiği 14 yerli üründen 13’ü temiz çıkarken, Mağusa’da Selahattin Kuş’un ürettiği domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürüne hasat erteleme uygulandı.

18 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Sarıoğulları Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz 2 Sarıoğulları Ltd. İthal Tatlı Kırmızı Pul Biber Temiz 3 Selgün Tic. İthal Elma Kırmızı Temiz 4 Selgün Tic. İthal Ayva Temiz 5 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz 6 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz 7 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz 8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz 9 Yoran Tarım Ür. İthal Elma Golden Temiz 10 Setar Tic. İthal Elma Stk Menşeine İade 11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz 12 Yoran Tarım Ür. İthal Elma Stk Menşeine İade 13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 14 Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz 15 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Domates Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci İmha 17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma (Sarı) Temiz 18 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Kırmızı) Temiz 19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Domates Temiz 20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz 21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 22 Cengiz Mendeli Mağusa Pazı Temiz 23 Cengiz Mendeli Mağusa Maydanoz Temiz 24 Cengiz Mendeli Mağusa Brokoli Temiz 25 Atilla Aslan Mağusa Pazı Temiz 26 Selahattin Kuş Mağusa Domates Hasat Erteleme 27 Selahattin Kuş Mağusa Hıyar Temiz 28 Ahmet Uzun Karakum Maydanoz Temiz 29 Ahmet Uzun Karakum Domates Temiz 30 Mehmet Açaröz İnönü İnönü Temiz 31 Hasan Şeker Çayönü Çayönü Temiz 32 Hasan Beşerler Çayönü Çayönü Temiz 33 Şen Benden Çayönü Çayönü Temiz 34 Ekrem Civisilli İskele Enginar Temiz 35 Ekrem Civisilli İskele Enginar Temiz