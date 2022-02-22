Üç isim kabine dışında kaldı





UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde 3 eski bakan, Olgun Amcaoğlu, Resmiye Canaltay ile Tahsin Ertuğruloğlu kabine dışı kaldı.

Kadın bakanın bulunmadığı UBP-DP- YDP Hükümeti kabinesinde, önceki hükümetin kabinesinden dört isim değişti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilirken, teknokrat bakan olan önceki hükümetin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kabinede yer almadı.

Önceki hükümetin kabinesinde bulunmayan UBP Lefkoşa Milletvekili Ünal Üstel, yeni kabinede İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine getirildi.

YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı, kabinede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı. Eski Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise kabine dışında kaldı.

Kabineye yeni giren bir diğer isim ise ilk kez bakan olan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oldu. Hasipoğlu, önceki hükümette DP’li Koral Çağman’ın yürüttüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da yeni kabinede yer almayan isimlerden biri oldu.

Önceki hükümetin kabinesinde İçişleri Bakanı olan UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren Ekonomi ve Enerji Bakanı; Ekonomi ve Enerji Bakanı olan UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun Maliye Bakanı; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı; Maliye Bakanı olan UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı oldu.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başbakanlık, DP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu Turizm ve Çevre Bakanlığı ve UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli ise Sağlık Bakanlığı görevlerini önceki hükümette olduğu gibi yürütecek isimler oldu.

