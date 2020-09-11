Hemşireler ve Ebeler Sendikası, üç hemşirede korona virüs pozitif tespit edildiğini açıkladı





Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, 3 hemşirede corona virüs pozitif tespit edildiğini açıkladı. Başkan Özgöçmen, bu hemşirelerin 'mevsimlik işçi' adı altında istihdam edilen kişilerden olduğunu belirtti, Hükümet'i suçladı, istifaya çağırdı.

Ali Özgöçmen'in açıklaması şöyle:

"Hükümet derhal istifa etmelidir.! Yasa dışı olarak mevsimlik işçi altında istihdam edilen üç hemşiremizde corona virüs pozitif olarak tesbit edilmiştir.!

1 Temmuz açılımı ile ilgili olarak defalarca uyarmamıza rağmen ülkeye karantinasız girişlere müsade ederek kendi toplumuna salgının yayılmasına zemin hazırlayan hükümet derhal istifa etmelidir.

Yasa dışı bir şekilde mevsimlik işci altında istihdam edilen üç meslektaşımızda corona virüsü pozitif olarak tespit edilmiştir.Defalarca uyarılarımızı dikkate almayıp,yeterli deneyime sahip olmayan mevsimlik işçi olarak istihdam edilen meslektaşlarımızı covid 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirerek aslanın ağzına atan ve bulaşmalarına sebep olan başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm hükümet suçludur.!

Hemşireye zerre kadar değer vermeyen ve böylesi bir süreçte en iyi şekilde nasıl dinlendirip daha verimli ve güvenli şekilde çalıştırabilirim yerine izinlerini iptal eden hükümet suçludur ve derhal istifa etmelidir.!

Onca zaman geçmesine rağmen halen daha sağlık çalışanları için çalışma esasları konusunda bir eylem planı ve organizasyon şeması hazırlamayan sağlık bakanlığı suçludur"

