Üç günlük karantinasız gelişler askıya alındı

Sağlık Bakanlığı bu gece yarısından itibaren 14 gün süreyle 3 günlük karantinasız gelişleri askıya aldığını duyurdu. Öte yandan ülkeye girişlerde 7 günlük karantina süreci de devam edecek

Sağlık Bakanlığı son günlerde 3 günlük gelişlerden kaynaklanan vakalarda artış olması nedeniyle yeni bir karar aldı.

Bakanlık bu gece yarısından itibaren 14 gün süreyle 3 günlük gelişleri askıya aldığını duyurdu. Öte yandan ülkeye girişlerde 7 günlük karantina süreci de devam edecek.

Vakalar tedirgin etti

Sağlık Bakanlığı'nın bu kararı almasında Girne'de son 3 günde bir otel odaklı çıkan vakaların çokluğunun etkili olduğu kaydedildi. Otelden kaynaklı vakaların artışı ve 3 günlük gelişler nedeniyle bu vakaların çıktığını düşünülmesi Sağlık Bakanlığı'na bu kararı aldırdı.

Yılbaşı için karar yok

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın yılbaşı için alacağı karar da merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın yılbaşı için şu an bir karar almadığı ancak durumun izlenmesinden sonra herhangi bir karar alınabileceği kaydedildi.

14 gün sonra yeniden değerlendirilecek

Sağlık Bakanlığı'nın bu karar ile ilk etapta süreci izlemek istediği bu nedenle böyle bir karar aldığı kaydedildi. 14 gün sonra yapılacak değerlendirmenin ardından yeni bir karar verilebileceği belirtildi