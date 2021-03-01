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Üç gün yer yer yağmur bekleniyor

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Üç gün yer yer yağmur bekleniyor

Hava tahminlerine göre yarından itibaren üç gün yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 8 Mart’a kadar olan tahminlerine göre, havanın yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak, çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak, perşembe ise öğleye kadar yer yer sağanak; periyodun geriye kalan günlerinde ise az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar, Kuzey’den zaman zaman kuvvetli, genelde ise orta kuvvette esecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18- 21 derece, çarşamba ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

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