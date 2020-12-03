Üç gönüllü ilik nakli bekleyen hastalara kök hücre bağışı yaptı

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 3 gönüllü bağışçı Fatoş Hacıoğlu, Sevgi Özbarışçı ve Elçin Alıkan, Ekim ve Kasım aylarında uyumlu oldukları hastalar için kök hücre bağışı yaptı

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine örnek vererek kayıt yaptıran 3 gönüllü Fatoş Hacıoğlu, Sevgi Özbarışçı ve Elçin Alıkan, ilik nakli bekleyen hastalara kök hücre bağışında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 3 gönüllü bağışçı, Ekim ve Kasım aylarında uyumlu oldukları hastalar için kök hücre bağışı yaptı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilisi Suzan Gürel, vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, böylesi anlamlı bir bağış ile hastalarına tamamen gönüllük çerçevesinde el uzattıkları için donörlere teşekkür etti.

Gürel, 2000 yılından bugüne kadar 73 Kıbrıslı Türk donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaptığını belirtti.

Suzan Gürel, şöyle devam etti:

“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliğiyle gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alınmakta. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneğiyle özelde kendi ülkemizdeki, genelde ise Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz”