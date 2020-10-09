Üç can daha Meritta ile hayata bağlandı

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, duyarlı hayvan severler tarafından kendilerine ulaştırılan yaralı deniz kaplumbağalarını sağlıklarına ve doğal yaşamlarına kavuşturmaya devam ediyor. Merkezde bir süredir tedavisi devam eden 3 deniz kaplumbağası daha geçtiğimiz günlerde yuvalarına kavuşturuldu. Tedavisi tamamlanan Mevsim, Erçin ve Ümit isimli deniz kaplumbağalarının denize gönderilmesine pandemi süreci sebebiyle sadece merkez yetkilileri eşlik etti. Gönderilen 3 deniz kaplumbağası ile birlikte merkezin tedavisini tamamlayıp mavi sulara uğurladığı birey sayısı 28’e ulaştı.

Yuvadan birlikte çıkan Mevsim ve Erçin, denize de birlikte uğurlandı.

Hasan Kofalı tarafından hareketsiz halde bulunan Caretta caretta türü iki yavru iri baş deniz kaplumbağası, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Hasan Kofalı’nın Mevsim ve Erçin ismini verdiği yavrulara, Merkez yetkilileri tarafından yapılan ilk müdahalede kaplumbağaların göbek bağlarının dahi henüz düşmemiş olduğu tespit edildi.

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem SARGIN KARA, yakın bir zamanda yuvadan çıkıp denize ulaşamadıkları için susuz kalan Mevsim ve Erçin’in Merkeze getirildiğinde oldukça halsiz olduklarını belirterek tedavi süreçleriyle ilgili detayları şöyle aktardı: “Denize ulaşamayan yavrularda görülebilen dehidrasyon (sıvı kaybı), kaplumbağaların ciddi zarar görmesine sebep olabiliyor. Mevsim ve Erçin’e yaklaşık 1 aylık süre zarfında sıvı kaybının giderilmesi, göbek bağlarının iyileşebilmesi ve ardından yüzme becerilerini geliştirebilmeleri için tedavi ve rehabilitasyon uygulandı. Yuvadan birlikte çıktıkları tahmin edilen Mevsim ve Erçin, tedavilerinin ardından denize de birlikte uğurlandı.” Yuvadan çıkan bir yavrunun denize ulaşmasını engelleyebilen birçok sebep olduğuna da dikkat çeken Sargın Kara, bunların başında bir avcı hayvana (tilki, domuz, köpek vb.) denk gelme, yapay ışıklar ve sesler yüzünden yön bulamama, kumsallardaki insan faaliyetleri ve her geçen gün artan plastik atıklar geldiğini vurguladı.

Ümit, üç yüzgeciyle hayata yeniden tutundu

Mevsim ve Erçin ile aynı gün denize uğurlanan üçüncü deniz kaplumbağası, Songül ve Ümit Gümüş çifti tarafından bulunarak Merkez’e ulaştırıldı. Çuval benzeri fileli bir torbaya dolanan ve yaklaşık 5 yaşlarında olan Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağasına Gümüş çifti tarafından Ümit adı verildi. Yapılan ilk müdahaleler sonucunda Ümit’in ön, arka yüzgeçleri ve alt kabuğu da dahil olmak üzere birçok bölgesinde doku hasarı tespit edildi. Fileye dolanan ön yüzgeci ise cerrahi operasyon ile alındı. Operasyon sonrasında Ocak ayından bu yana uygulanan uzun soluklu rehabilitasyon sürecinde, Ümit’in yüzebilme, avlanabilme ve dalabilme becerileri geliştirildi. Bu sürecin ardından üç yüzgeçle hayata tekrardan tutunmaya hazır olan Ümit, Merkez yetkililerine ve Gümüş çiftine büyük bir mutluluk yaşatarak özgürlüğe yeniden adım attı.

Tibuk: “3 canın daha doğal ortamlarına kavuşturulmasından büyük mutluluk duyuyoruz”

Her geçen gün deniz kaplumbağalarının farklı yaralanma sebepleri ile karşılaşmalarından duyduğu derin üzüntüyü aktaran Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande TİBUK, özellikle yaşamlarının ilk adımlarında sorunlarla karşılaşan kaplumbağalara dikkat çekti. Bu kaplumbağaların bir an önce tedavilerinin tamamlanıp daha güçlü bir şekilde denizle buluşabilmelerinin ne kadar kıymetli olduğuna vurgu yapan Tibuk, 3 canın daha doğal ortamlarına kavuşturulmasından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.