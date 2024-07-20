Üç buçuk milyon Girne'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Çekilişte 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye “92036” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satılan "92036" numaralı bilete isabet etti.
Sıradaki çekiliş 15 Ağustos’da
Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 200 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri Pazartesi gününden (22 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.
3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
92036
200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18855
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
80913
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
56694
87491
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37532
41475
80866
81171
87753
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05486
07764
17652
18211
18583
19800
25314
58366
70810
83178
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00653
08416
10913
11783
12144
18374
19012
21323
33242
58489
60712
68140
83479
87498
98520
3,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02036
12036
22036
32036
42036
52036
62036
72036
82036
90036
91036
92006
92016
92026
92030
92031
92032
92033
92034
92035
92037
92038
92039
92046
92056
92066
92076
92086
92096
92136
92236
92336
92436
92536
92636
92736
92836
92936
93036
94036
95036
96036
97036
98036
99036
Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
70
84
Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3 6
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