Üç buçuk milyon Girne'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye “92036” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satılan "92036" numaralı bilete isabet etti.



Sıradaki çekiliş 15 Ağustos’da

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 200 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri Pazartesi gününden (22 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.

3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

92036

200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18855

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

80913

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

56694

87491

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37532

41475

80866

81171

87753

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05486

07764

17652

18211

18583

19800

25314

58366

70810

83178

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00653

08416

10913

11783

12144

18374

19012

21323

33242

58489

60712

68140

83479

87498

98520

3,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02036

12036

22036

32036

42036

52036

62036

72036

82036

90036

91036

92006

92016

92026

92030

92031

92032

92033

92034

92035

92037

92038

92039

92046

92056

92066

92076

92086

92096

92136

92236

92336

92436

92536

92636

92736

92836

92936

93036

94036

95036

96036

97036

98036

99036

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

70

84

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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