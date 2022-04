Üç bin bilimsel makalenin yarısı YDÜ’den

YDÜ, KKTC üniversitelerinin 2021’de yayımladığı bilimsel makalelerin yüzde 50,5’ini tek başına üretti. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel, bu başarının ardında, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma olanakları ile YDÜ’nün sahip olduğu yüksek bilim üretme kapasitesinin yattığını ifade etti

KKTC üniversitelerinin Web of Science ve Scopus tarafından taranan dergilerde, 2021’de yayımladığı 3.019 bilimsel makalenin yüzde 50,5’ine tek başına Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri imza attı.Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bilim dünyasında temsil etmeye devam ediyor. KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, koruyucu burun spreyi Olirin gibi pek çok projeyi başarıyla hayata geçiren Yakın Doğu Üniversitesi, yüksek akademik performansı ile de Times Higher Education, AD Scientific, URAP gibi yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayınladığı dünya üniversiteleri sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor.KKTC üniversitelerinin Web of Science ve Scopus tarafından taranan dergilerde, 2021’de yayımladığı 3.019 bilimsel makalenin yüzde 50,5’ine tek başına Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri imza attı. 2021’de 1.525 makale yayımlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda, bin sınırını aşan tek üniversite oldu. Takip eden üniversite ise 703 makale ile yüzde 23,2’lik pay aldı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin yükseköğretim derecelendirme kurumlarından Times Higher Education’ın yayınladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında “mühendislik” ve “bilgisayar bilimleri” alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “AD Scientific Index’in dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sırladığı listede, dünyada 15.175 üniversite arasında 552’nci sırada yer aldık. Avrupa’da ise 3.126 üniversite arasından Avrupa’nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında girerek 230’uncu sırada yer aldık” dedi.Bu başarının ardında, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma olanakları ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu yüksek bilim üretme kapasitesinin yattığını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “2021’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yayımladığı Web of Science ve Scopus’ta taranan 3.019 bilimsel makalenin yüzde 50,5’ini tek başına Yakın Doğu Üniversitesi’nin üretmiş olması bilim üretme kapasitesinin en önemli göstergelerinden biridir” ifadesini kullandı.