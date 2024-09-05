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“UBP’yi birinci parti yapmazsam istifa edeceğim”

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“UBP’yi birinci parti yapmazsam istifa edeceğim”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Ünal Üstel ile yaklaşmakta olan seçimleri kazanamayacağını savundu.

Mevcut gidişin böyle devam etmesi durumunda Üstel’in idaresinde bırakın tek başına iktidar olmayı, partinin birinci parti olmasının bile zor olacağını öne süren Taçoy, kendisinin bu konudaki geçmiş tecrübelerinin ortada olduğunu kaydetti.

Ülkenin yönetiminde kötüye gidiş olduğunu savunan Taçoy, Başbakan Üstel’in kendisine altın tepside sunulan tarihi bir fırsatı heba ettiğini ve hem ülkeyi hem de partiyi hakkıyla yönetmeyi beceremediğini ileri sürdü.

Taçoy, “Hasan Taçoy olarak partimizi ilk genel seçimlerde birinci parti yapamazsam, iktidar yapamazsam hemen o gece istifamı vereceğim.” dedi.
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