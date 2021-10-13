“UBP’ye katılmaktan onur duymaktayım”





Halkın Partisi‘nde (HP) siyaset yapmak için seçmenden oy isteyen ve Meclis‘e giren iki milletvekili Hasan Büyükoğlu, Ulusal Birlik Partisi‘ne (UBP) geçtiklerini sevinçle duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükoğlu şöyle dedi:

“Ulusal Birlik Partisi'nin 46. Yılında ülkemizin en köklü ve değerli partisine katılmaktan dolayı onur ve mutluluk duymaktayım.

Ülkemizde gerçek anlamda halka hizmet anlayışını benimsemiş en büyük ve en örgütlü Partisi hiç kuşkusuz ki Ulusal Birlik Partisidir. Sorumluluk bilinciyle halkımıza çözüm üretmek ve değer katabilmek adına yeni bir sayfa açıyoruz.

Bütünleştirici ve çatı özelliği olan UBP Çatısı ve örgütüyle halkımız için merkezde buluşuyor olmanın heyecanını yaşamaktayım.

Birleştirici ve toplumsal fayda temelinde oluşan siyasi anlayışım çerçevesinde ülkemiz için ortak hedeflerimiz doğrultusunda “Tek Başına İktidar" söylemi ile UBP’ye katılma kararı almış bulunmaktayım.

Ulusal Birlik Partisi’nin ülkemizin istikrarlı yönetmesi adına kenetlenmesi için partimiz üyeleri ve destekçileri ile elimden gelen her türlü katkıyı koymaya hazırım.”

