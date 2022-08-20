UBP’nin sürpriz ismi Manavoğlu mu?

Gündeme gelen yeni bir iddiaya göre HP eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP’nin LTB için Başkan adayı olacak



Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, adaylar konusunda da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gündeme gelen yeni bir iddiaya göre ; Halkın Partisi eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi için Başkan adayı olacak.

Manavoğlu’nun adaylığı konusu yeni değil

Manavoğlu’nun ismi sık sık Belediye Başkanlığı adaylığı için geçse de yaptığı açıklamalarda partisinin ve çevresinin yoğun talebi olduğunu ancak ailesi ve kendisinin kararsız olduğunu ifade ediyordu.

Halkın Partisi ile bağlar koptu

Daha sonra Mehmet Manavoğlu’nun Halkın Partisi’ndeki tüm görevlerinden istifası ve Gülşah Sanver Manavoğlu’nun Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a yönelik sert açıklamaları; parti ile olan bağların kopması olarak değerlendirilmişti.

Hasipoğlu “sürpriz isimler” demişti…

Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise “sürpriz isimler olacak” ifadesinde bulunmuştu.

Yaşanan gelişmeler; “Ulusal Birlik Partisi’nin sürpriz ismi Manavoğlu mu olacak?” sorularını akıllara getirdi.

