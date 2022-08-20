banner762
banner815
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
8 0
Galatasaray Gomis ile güldü
Galatasaray Gomis ile güldü
13 0
 
Arıcıların umutları yıkıldı
Arıcıların umutları yıkıldı
15 0
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
21 0
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
31 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
17 0
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
39 0
banner797

UBP’nin sürpriz ismi Manavoğlu mu?

banner476

Gündeme gelen yeni bir iddiaya göre HP eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP’nin LTB için Başkan adayı olacak

banner825
UBP’nin sürpriz ismi Manavoğlu mu?

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, adaylar konusunda da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Gündeme gelen yeni bir iddiaya göre ; Halkın Partisi eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi için Başkan adayı olacak.
Manavoğlu’nun adaylığı konusu yeni değil
Manavoğlu’nun ismi sık sık Belediye Başkanlığı adaylığı için geçse de yaptığı açıklamalarda partisinin ve çevresinin yoğun talebi olduğunu ancak ailesi ve kendisinin kararsız olduğunu ifade ediyordu.
Halkın Partisi ile bağlar koptu
Daha sonra Mehmet Manavoğlu’nun Halkın Partisi’ndeki tüm görevlerinden istifası ve Gülşah Sanver Manavoğlu’nun Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a yönelik sert açıklamaları; parti ile olan bağların kopması olarak değerlendirilmişti.
Hasipoğlu “sürpriz isimler” demişti…
Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise “sürpriz isimler olacak” ifadesinde bulunmuştu.
Yaşanan gelişmeler; “Ulusal Birlik Partisi’nin sürpriz ismi Manavoğlu mu olacak?” sorularını akıllara getirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.