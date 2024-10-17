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UBP’nin Meclis'teki grup toplantısı başladı

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UBP’nin Meclis'teki grup toplantısı başladı
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Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Meclis'teki grup toplantısı saat 11.30 sıralarında başladı.
Toplantıda Meclis Başkanlığı seçim süreci görüşülecek.
UBP’nin Meclis'teki grup toplantısının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplanması bekleniyor.
 
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