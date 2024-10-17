UBP’nin Meclis'teki grup toplantısı başladı

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Meclis'teki grup toplantısı saat 11.30 sıralarında başladı.
Toplantıda Meclis Başkanlığı seçim süreci görüşülecek.
UBP’nin Meclis'teki grup toplantısının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplanması bekleniyor.
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