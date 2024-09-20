UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı yarın yapılıyor

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan UBP genel başkanı seçilecek

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı, yarın yapılıyor.

Üç genel başkan adayının yarışacağı kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda sabah saat 08.30’da nisap yoklamasıyla başlayacak.

Başkan adaylarının 09.15 sıralarında salona girmesinin beklendiği kurultayda, oy verme işlemi ise saat 11.00’de başlayacak. Genel başkanlık seçiminin yanı sıra, 70 kişilik parti meclisi için de oy verilecek.

Parti meclisi için 122 adayın yarışacağı kurultayda, oy verme işlemi akşam saat 21.00’e kadar devam edecek.

Genel başkan adalarından Ünal Üstel’in birinci sırada yer alacağı oy pusulasında, Ahmet Melih Karavelioğlu ikinci, Hasan Taçoy ise üçüncü sırada yer alacak.

Genel parti meclisi listesinde Lefkoşa için 16, Gazimağusa için 13, Girne için 11, İskele için 5, Güzelyurt için 3, Lefke için ise 2 adayın işaretlenmesi gerek. Kadın ve gençlik kotaları için de işaretlenecek aday sayıları sabit olacak.







-Genel başkanlık için oy sayımı aynı gece, parti meclisinin oy sayımı ise pazar günü

Genel başkanlık için oy sayımı yarın akşam 21.00’den sonra, parti meclisi için ise oy sayımı pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Oy sayımı biter bitmez seçim sonuçları açıklanacak.

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.





-Kurultay programı

UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı, saat 08.30’da UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından yapılacak nisap yoklamasıyla başlayacak.

Adayların saat 09.15’te salona girmesinin ardından saat 09.30’da Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Açılış; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından parti faaliyet raporu sunulacak. Parti Saymanı tarafından da mali rapor okunacak.

Konukların konuşmalarıyla devam edecek kurultayda, Gençlik Kolu başkanlarının takdimi yapılacak.





-Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yapacak… Kıbrıs meselesi ile karar okunup oylanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından Kıbrıs meselesiyle ilgili Kurultay Kararı okunup oylamaya sunulacak.

Kurultayda saat 11.00’de ise Yüksek Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Başkanlık ve Parti Meclisi için oy verme işlemi başlayacak. Oy verme işlemi, saat 21.00’de sona erecek.

Genel başkanlık için oy sayımı aynı akşam 21.00’den sonra, parti meclisinin oy sayımı ise pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

