UBP’den birlik mesajı

Başbakan Üstel'in davetiyle bütün UBP Milletvekilleri toplandı, birlik mesajı verildi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle, Ulusal Birlik Partisi tüm bakan ve milletvekilleri öğle yemeğinde biraraya geldi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen yemeğe, yurtdışında bulunan Meclis Başkanı Zorlu Töre dışında tam katılım gösterildi.

Bir süreden beri kurultay gerilimi yaşayan UBP milletvekillerinin buluşmasında Başbakan Üstel ile başkan adayı Hasan Taçoy’un yan yana oturduğu dikkati çekti.

Yemeğe katılmaması beklenen Üstel muhalifi milletvekillerinin de yemekte hazır olması, Üstel’in kurultay sürecini tamamen kontrol altına aldığı ve kurultay sonrasında da sorun yaşanmayacağı değerlendirmelerinin yapılmasına neden oldu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bu günün partinin birlik ve beraberliğini gösterme açısından çok kıymetli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Üstel, “Önemli projelere birlikte karar aldığımız, kıymetli yol arkadaşlarımızı kurultay öncesi davet ettik. Bir araya gelmekten çok mutlu olduk” dedi

Üstel, “UBP’nin birliğini, bütünlüğünü gösterdik. UBP’yi bölmek isteyenlere karşı, gerekli mesajı verdik” dedi.

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy da uzun yıllardır eski bir arkadaşı olan Ünal Üstel ile 21 Eylül’de bir demokrasi yarışına gireceklerini söyledi.

Taçoy, “21 Eylül’de kim kazanırsa kazansın, birlik içinde yolumuza devam edeceğiz” dedi

Kurultay’a yönelik kampanyasını “istikrarla ve iktidarda yola devam” sloganı ile sürdürmekte olan Başbakan Üstel ile genel başkan adaylarından Hasan Taçoy arasında milletvekillerini bir araya getirme konusunda farklılıklar oluşmuş ve Başbakan Üstel’in yemek daveti sonrasında Taçoy’dan “milletvekillerini toplama” önerisi gelmişti.