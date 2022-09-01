UBP’de zorlu seçim

UBP yönetimi Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı için Mustafa Aktuğ ve Fuat Namsoy ismi arasında bir seçim yapmak zorunda



Lapta ile Alsancak Belediyelerinin birleşmesi sonrasında “Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin başkanı kim olacak?” Sorusu tam bir bilinmezlik yaratıyor. Bölge oldukça büyük.

Ulusal Birlik Partisi yönetiminin Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi başkan adayının kim olacağı konusunda kritik bir seçim yapılması gerekecek.

Mevcut Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ partisi UBP’den yeniden aday olmak istiyor.

Öte yandan eski belediye başkanı ve UBP’nin eski genel sekreteri Fuat Namsoy da adaylık başvurusunda bulundu.

UBP yönetimi bu iki isimden birini aday gösterecek.

Fuat Namsoy aday adaylığı için başvurusunu bugün Girne İlçe Merkezi’ne yaptı. Namsoy son 4 yılda bölgede hizmet verilemediğini iddia ederek Başkan olma isteğini ortaya koydu.

AKTUĞ: HİZMET İÇİN ADAYIM

Başkan Aktuğ, “4 yıllık görev süremde eski başkandan kalan borçlarla mücadele ettim. İki yıl da zaten pandemi ile mücadele şeklinde geçti. Yeniden adayım ve bölgeme halkıma hizmet vermek istiyorum” dedi.

UBP OLMAZSA BAĞIMSIZ!

Başkan Muastafa Aktuğ, UBP adaylığı konusunda eski başaknın da aday adayı olduğunun anımsatılması üzerine, “Ben ne olursa olsun Başkanlık için adayım. Partim UBP eğer beni aday göstermezse halkıma hizmet için bağımsız da olsa yine de başkanlığa aday olacağım” dedi.



