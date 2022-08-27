UBP’de Tülücü depremi

Belediye sayıları, UBP’de istifa getirdi. 24 yıldır Paşaköy Belediyesi Başkanlığını yapan Habil Tülücü, UBP’den istifa etti. Tülücü, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili ayak oyunları oynandığını ve oy uğruna tavizler verildiğini söyledi





24 yıldır Paşaköy Belediyesi Başkanlığını yapan Habil Tülücü, Ulusal Birlik Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Bilindiği üzere Mesarya bölgesindeki tüm belediyeler kapatılarak tek bir Mesarya Belediyesi yapılmıştı.

Habil Tülücü'nün Paşaköy Belediyesi'nin kapatılması nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Tülücü'nün belediyenin kapatılmaması için parti içerisinde mücadele yürüttüğü biliniyordu.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile meclis üyeleri ve muhtarlar, Ulusal Birlik Partisi’nden ( UBP) istifa ettiğini duyurdu.

Kameralar karşısında istifasını duyuran Habil Tülücü, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili ayak oyunları oynandığını ve oy uğruna tavizler verildiğini kaydetti.

Belediyelerin Birleşmesi konusuna başından beri tam destek verdiğini belirten Tülücü, 12 Belediye 6 ilçe 6 bucak konusunda anlaşmaya varıldığını ve bu konuya tam desteğini yineledi.

“Bazı ayak oyunları ile oy uğruna tavizler verildi” diyen Tülücü, Belediyelerin birleşmesinin “sulandırıldığını” söyledi.

Bin 300 nüfusluk Tatlısu Belediyesi’ne “özerklik” verildiğini ifade eden Tülücü; bunun sebebinin ise Demokrat Parti’nin “hükümeti bozarım” tehdidi olduğunu söyledi.

Tülücü, Tatlısu Belediyesi’nin kapatılmaması için DP’nin hükümeti bozma yönünde tavır koyduğunu da söyledi.

“Bize bağlı 5 köy var” diyen Tülücü; konu ile ilgili açıklamasını şöyle devam ettirdi:

“Sınırda değişiklik olmayacağı konusunda söz vermişlerdir Bir ilçe başkanı hükümeti nasıl ikna etti bilmiyorum Ulukışla Serdarlı’ya; yakınmış diye, Kurudere’yi de Geçitkale’ye yakınmış diye Geçitkale’ye bağladılar. 20 yıldır ben görev yapıyorum. 14 yıl Ulukışla’ya, 30 yıl da Kurudere’ye Paşaköy belediyesi hizmet verdi.

Halkın iradesini de yanımda gördüğüm için bu kararı aldım. Şuan Genel Sekreter Yardımcılığı da yaptığım partimden istifamı üzülerek sunuyorum. Siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğim. Şuan toplanan 400 imza var, Anayasaya da Paşaköy Belediyesinin devamından yana başvuracağım. Üzülüyorum ama haklı olduğumu da biliyorum.”

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURACAĞIM”

Ulukışla ve Uludere köylerinin farklı belediyeye bağlanacak olmasından dolayı tepkili olduğunu ifade eden Tülücü, “Uludere’de 400 imza toplandı. Yetkililere sesleniyorum; “Paşaköy Belediyesi’nin devamından yana Anayasa’ya başvuracağım. Üzülerek istifamı veriyorum. Haklı olduğumu söylüyorum. Bölge halkı, muhtarlar herkes burada tepkili. Tepkimi koyuyorum.” dedi.

