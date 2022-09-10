UBP’de tek aday Üstel

UBP Genel Başkanlığı'na iki başvuru yapıldı ancak gerekli kriterleri sadece Ünal Üstel taşıdı



UBP Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Pazar günü yapılacak kurultaya tek başkan adayı ile gidileceğini, tek adayın Başbakan Ünal Üstel olduğunu açıkladı.

UBP'de genel başkanlığa başvuru süresinin dün mesai bitiminde sona ermesinin ardından soruları yanıtlayan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanlığı'na iki başvuru olduğunu ancak gerekli kriterleri sadece Ünal Üstel’in taşıdığını kaydetti.

Hasipoğlu soru üzerine, Üstel dışında bir kişinin daha genel başkanlığa başvurduğunu fakat parti tüzüğüne göre diğer kişinin başvurusunun kabul edilmediğini belirtti.

SERTAN TRAŞ’IN ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan UBP Üyesi Sertan Traş, UBP Merkez Binası’na giderek adaylık başvurusunu yaptı. Yasal hakkını kullanarak adaylık başvurusunu yaptığını kaydeden Traş’ın başvurusu alındı. Traş’ın adaylığını kriterlere uymadığı belirtildi.

