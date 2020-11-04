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“UBP’de sabotajcılar başbakanlığa talip”

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İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, UBP kongresine işaretle isim vermeksizin başbakanlığa tâlip isimlerin geçmişte ekonomik konularda pek çok sabotaja imza attığını söyledi

“UBP’de sabotajcılar başbakanlığa talip”
İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kongresine işaretle isim vermeksizin başbakanlığa tâlip isimlerin geçmişte ekonomik konularda pek çok sabotaja imza attığını söyleyerek, “geçmişte sabotajları yapan, sistemin çalışmamasını sağlayan kişilerin şimdi başbakan olmaya talip olduğunu görüyorum, dilerim tövbekâr gelirler” diye konuştu.
“ERSİN TATAR’IN BAŞBAKANLIĞINDA ÇOK KÖTÜ DANIŞMANLARI VARDI”
Kanal T’de konuşan İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur şöyle konuştu;
Ersin Tatar için milattan önce ve sonrası şeklinde tanımlanabilir… Ekonomi ile iç içe bir başbakandı, Maliye Bakanlığından beri… Ama çok kötü danışmanları vardı etrafında… Bir yerde bu bizi çok üzüyordu.
Ersin Bey artık Cumhurbaşkanı… Ekonomide geçmişte sabotajları yapan, sistemin çalışmamasını sağlayan kişilerin şimdi başbakan olmaya talip olduğunu görüyorum… Söylediklerinin tersini yapacağı belli insanlar Başbakan olmaya talip oldular. Dilerim bu tipteki arkadaşlar Başbakanlığa gelmez. Gelirlerse de tövbekâr gelirler umarım… Şimdi düşünün Başbakan iken söz geçiremediği insanlara Cumhurbaşkanı iken nasıl geçirecek. Gelecek Başbakan iyi niyetli ise ekonomiye kıymet veriyorsa ne ala… Eğer gelen kendi kafasında başka hesap kitabı varsa kimse kendisine söz geçiremez. Biz başkanlık sistemi değiliz”.
 
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