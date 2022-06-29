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UBP’de Öztürkler tepkisi

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UBP içerisinde İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e karşı tepkiler yükselme başladı. Öztürkler’in son dönemde Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarını yerine getirmediği, UBP örgüt başkanlarıyla da görüşmeyi kabul etmediği iddia edildi. UBP örgüt başkanları, yıllarca destekledikleri Öztürkler’ün bakan olduktan sonra telefonlarına bakmadıklarından sitem etti.

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UBP’de Öztürkler tepkisi
UBP içerisinde İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e karşı tepkiler yükselme başladı. Öztürkler’in son dönemde Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarını yerine getirmediği, UBP örgüt başkanlarıyla da görüşmeyi kabul etmediği iddia edildi. UBP örgüt başkanları, yıllarca destekledikleri Öztürkler’ün bakan olduktan sonra telefonlarına bakmadıklarından sitem etti.
Öte yandan Öztürkler’in bir süre önce Türkiye diplomasisi tarafından reddedilen “Kürdistan” ismini kullanması da tepki çekmişti.
Nedeni açıklanmayan bir ziyaret için adamızda bulunan Kürt Bölgesel Yönetimi Azınlık İşleri Bakanı Aydın Maruf Selim Ahmet Najar’ı kabul ettiğini duyuran Öztürkler, ziyaret haberini kendi sosyal medya hesabından “Kürdistan Bölgesel Hükümeti” ibaresi ile paylaşmıştı.
Bu arada Aydın Maruf Selim Ahmet Najar’ın Öztürkler’in duyurduğu gibi bir sıfatı olmadı öğrenildi.
Öte yandan Öztürkler’in bakanlık müdürü olarak atadığı Mehmet Kayan konusunda da UBP’de rahatsızlık yaşandığı iddia edildi.
Kayan’ın tecrübesiz oluşundan dolayı bakanlıkta işlerin dönmediğini dile getiren partililer, İçişleri gibi en merkezi bakanlıkta daha tecrübeli kişiler olması gerektiğine dikkat çekti.
 
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