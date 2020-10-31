UBP’de nefesler tutuldu

UBP’de kurultay heyecanı yaşanıyor. 5 adayın yarışacağı kurultaydan zaferle çıkacak olan isim, Başbakanlık koltuğuna oturacak





Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00'da yapılacak açılışla başlayacak Olağanüstü kurultay, 20.00'de, oy verme işleminin sona ermesiyle tamamlanacak.

Açılış, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in konuşmasıyla başlayacak başkanlık seçiminde oy verme işleminin 11.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

5 adayın yarışacağı kurultay Covid-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner, kurultayda yapılması planlanan Elektronik uygulamanın adayların itirazından dolayı yapılamayacağını ifade etti.

Saner, kurultayda sadece parti Başkanını değil müstakbel Başbakanın da seçileceğini ifade ederek, kurultayın önemine işaret etti.

Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla kutlanamayan UBP'nin 45. kuruluş yıl dönümünün de kurultayda büyük bir onur ve demokrasi şöleniyle kutlanacağını kaydetti.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık seçiminde kullanılacak oy pusulalarındaki aday sırası belli oldu.

11. UBP Olağanüstü Genel Kurultayı’nda ilk sırayı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz alırken, Girne Milletvekili Ünal Üstel ikinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu üçüncü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu dördüncü, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan cumartesi günü gerçekleştirilecek olan UBP kurultayında ilk kez dijital oylama yapılacak bu nedenle seçim sonuçlarının 15 dakikada netleşmesi bekleniyor.

