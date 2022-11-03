banner875
banner815
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
9 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
19 0
 
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
20 0
23 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
23 0
banner878

UBP’de Mesarya Belediyesi adayı Kürşat Özer

banner476

UBP’de Mesarya Belediyesi için adayın Kürşat Özer olarak belirlendiği ancak birleştirilen belediyelerin belediye başkanlarının bu karara tepkili oldukları öğrenildi

banner825
UBP’de Mesarya Belediyesi adayı Kürşat Özer

 
Ulusal Birlik Partisi’nde Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy’ün birleştirilmesi ile oluşturulan Mesarya Belediyesi için adayın Kürşat Özer olarak belirlendiği öğrenildi.
Özellikle birleştirilen belediyelerin belediye başkanlarının Genel merkeze ciddi bir baskı yaptığı ve Kürşat Özer kararını beğenmediği ifade edildi.
ÖRGÜTLERDE SIKINTI YARATTI
Bir önceki seçimde UBP adayına karşı aday olan Kürşat Özer’in UBP’den genel merkez tarafından aday olarak gösterilmesi UBP bölge örgütlerinde sıkıntı yarattı.
Kürşat Özer isminin bölge örgütlerine bildirildiği de gelen bilgiler arasında.
BELEDİYE BAŞKANLARI VE DİĞER ADAYLAR KAZAN KALDIRDI
Mesarya Belediyesi için Kürşat Özer’in aday gösterileceği kararı Merkez Yürütme Kurulu’ndan onaylanmasının ardından adaylık bekleyen diğer adaylar Mehmet Adahan’ın oğlu Hasan Adahan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Akdoğan’da Belediye Başkanı adaylığı isteyen Eylem Dolmacı’nın resmi açıklama öncesinde kararın geri alınması için girişim başlattığı kaydedildi.
BAŞBAKAN ADAYI YARIN AÇIKLANACAK
Ulusal Birlik Partisi’nde Mesarya Belediye Başkan adaylığı ile ilgili yaşanan sıkıntılar yarın Başbakan Ünal Üstel tarafından sonlandırılacak. Üstel, bugün Mesarya Belediye Başkan Adayı’nı kamuoyuna açıklayacak.
GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ İÇİN ADAY HALİL KASIM OLACAK
Öte yandan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adaylığı için ise Halil Kasım ismi netleşti. Başbakan Ünal Üstel’in bugün bu ismi de açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da bu belediye için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.