UBP’de Mesarya Belediyesi adayı Kürşat Özer

UBP’de Mesarya Belediyesi için adayın Kürşat Özer olarak belirlendiği ancak birleştirilen belediyelerin belediye başkanlarının bu karara tepkili oldukları öğrenildi





Ulusal Birlik Partisi’nde Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy’ün birleştirilmesi ile oluşturulan Mesarya Belediyesi için adayın Kürşat Özer olarak belirlendiği öğrenildi.

Özellikle birleştirilen belediyelerin belediye başkanlarının Genel merkeze ciddi bir baskı yaptığı ve Kürşat Özer kararını beğenmediği ifade edildi.

ÖRGÜTLERDE SIKINTI YARATTI

Bir önceki seçimde UBP adayına karşı aday olan Kürşat Özer’in UBP’den genel merkez tarafından aday olarak gösterilmesi UBP bölge örgütlerinde sıkıntı yarattı.

Kürşat Özer isminin bölge örgütlerine bildirildiği de gelen bilgiler arasında.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE DİĞER ADAYLAR KAZAN KALDIRDI

Mesarya Belediyesi için Kürşat Özer’in aday gösterileceği kararı Merkez Yürütme Kurulu’ndan onaylanmasının ardından adaylık bekleyen diğer adaylar Mehmet Adahan’ın oğlu Hasan Adahan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Akdoğan’da Belediye Başkanı adaylığı isteyen Eylem Dolmacı’nın resmi açıklama öncesinde kararın geri alınması için girişim başlattığı kaydedildi.

BAŞBAKAN ADAYI YARIN AÇIKLANACAK

Ulusal Birlik Partisi’nde Mesarya Belediye Başkan adaylığı ile ilgili yaşanan sıkıntılar yarın Başbakan Ünal Üstel tarafından sonlandırılacak. Üstel, bugün Mesarya Belediye Başkan Adayı’nı kamuoyuna açıklayacak.

GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ İÇİN ADAY HALİL KASIM OLACAK

Öte yandan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adaylığı için ise Halil Kasım ismi netleşti. Başbakan Ünal Üstel’in bugün bu ismi de açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da bu belediye için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

