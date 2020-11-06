UBP’de ikinci tur yok

UBP'nin yarın yapılacak kurultayda Parti Genel Başkanlığı için yarışacak olan Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, adaylıktan çekildi. Kurultay ertelendi

Ulusal Birlik Partisi’nin 11. Olağanüstü Kurultay’ında 2. turda yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, dün sürpriz bir şekilde adaylık başvurularını geri çekti. Böylece 7 Kasım Cumartesi günü yapılması öngörülen kurultay yapılamayacak.Taraflar UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner’in vekaleten başkanlık yapması konusunda uzlaştılar. Saner’in UBP Başkan vekili olarak başbakan görevini alması ve kabinede ayni isimlerle devam etmesi bekleniyor.Tüzük gereği, Genel Sekreter Ersan Saner'in 45 gün içerisinde partiyi yeni bir kurultaya götürmesi gerekiyor.Genel Başkanlık için yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un adaylık başvurularını geri çekmesi ardından UBP Parti Meclis grubu dün sabah saat 10.00 sıralarında toplandı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantı ardından UBP Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner ve Divan başkanı Zorlu Töre basına açıklamalarda bulundu.UBP Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner, ikinci tura kalan iki adayın dün kendilerine yaptıkları başvuruyla adaylıktan istifa ettiklerini söyledi.UBP’nin KKTC’ye hizmet etmesi adına, iki adayın tüm kararlarını gözden geçirerek, adaylıktan çekilmelerinin ciddi cesaret göstergesi olduğunu vurgulayan Saner, her iki adaya da teşekkür etti.Divan Başkanı Zorlu Töre de, Taçoy ve Sucuoğlu’nun adaylıktan çekildiklerini ifade ettiklerini ve yazılı beyanda bulunduklarını söyledi.Töre, “İki aday da geri çekildiğine göre ikinci tur yapılamayacaktır. Divan bu durumu değerlendirip, kamuoyuna bilgi verecektir” dedi. Tüzüğe göre UBP Genel Sekreterinin Genel Başkanlığa 45 gün vekalet edebileceğini, bu süre dolduğunda kurultaya gidilmesi gerektiğini kaydeden Töre, partinin yetkili organlarının yeni bir kurultay tarihi belirleyeceğini söyledi.Açıklamalar ardından soruları da yanıtlayan Hazma Ersan Saner, toplantının gergin geçtiği yönünde söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Saner, bundan sonraki sürecin tüzüğe göre yapılacağını ifade ederek, tüzüğe göre Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla partinin 45 gün içinde kurultaya götürülmesi gerektiğini, dolayısıyla sürecin tüzüğün emrettiği şekilde ilerleyeceğini belirtti.Saner, alınan karara tüm vekillerin imza attığını belirterek, parti tabanından gelen tepkilerden haberinin olmadığını dile getirdi.Saner, parti içinde yaşanan yarıştan dolayı UBP’nin birliği için adayların geri çekildiklerini söyledi.Kurultay öncesinde hükümet kurma çalışması başlayacağını, Cumhurbaşkanının görevi tevdi ettiği takdirde, tüzük gereği Genel Başkan vekiline bu konuda yetki vermesinin onayladığını anlatan Saner, dünkü toplantıya katılan herkesin tüzüğün gereklerinin yerine getirilmesi konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.Konuşmaların sonunda iki adayla birlikte kürsüye çıkan milletvekilleri, birlik beraberlik mesajı verdi.