UBP’de Eroğlu krizi

Eroğlu’nun, kurultaya yönelik müdahalelerde bulunduğu iddiaları, UBP’de huzursuzluk yarattı





Üçüncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun, UBP kurultayına yönelik parti içinde müdahalelerde bulunduğu iddiaları, UBP camiasında huzursuzluk yarattı.

UBP’nin önde gelen isimleri Eroğlu’nun tüm adaylara eşit mesafede davranmak yerine Hasan Taçoy’a destek vermesinden şikayet ediyor.

Eroğlu’nun geçmişte kendisinin kabinesinde yer alan adaylara haksızlık yaparak taraf olduğunu söyleyen partililer, Eroğlu’nun ilerleyen yaşına rağmen partide huzursuzluk çıkarmaya devam ettiğini dile getirdi.

UBP Mağusa İlçe Başkanı’nın açıkça Taçoy’a destek vermesinin altında da Eroğlu’nun baskısı olduğunu söyleyen UBP çevreleri, UBP Mağusa İlçe

yönetim kurulunun da istifa ederek ilçe başkanına tepki koymasını örnek gösterdi.

