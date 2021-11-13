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UBP’de beklenmedik istifa

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UBP PM eski üyesi ve Gazimağusa Belediyesi as başkanı Cem Dana, Ulusal Birlik Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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UBP’de beklenmedik istifa
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Dana, UBP PM üyesi Ahmet Öztenay’ın geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çalıştığını ifade etti.
Bunun parti disiplinine aykırı bir hareket olduğunu belirten Dana, Öztenay’ın disiplin kuruluna verilmemesine tepki olarak istifa ettiğini söyledi.
Dana ayrıca yapılacak yerel seçimlerde Bağımsız olarak Gazimağusa Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Cem Dana “20 yıldır partimize her koşulda hizmet ediyoruz. Her koşulda ve her dönemde partimizin yanında olduk. Başbakan Faiz Sucuoğlu beni aradı, gereken talimatı vereceğini söyledi ama benim için biten bitti” dedi.
 
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