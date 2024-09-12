UBP’de 11 seçimin sonucu iptal

UBP kongrelerinde şaibe iddiaları nedeniyle mahkemeye taşınan 11 seçimin sonucu iptal edildi, yargı, ara emri kararı verdi. UBP, davanın sonucunun “Davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamaz” şeklinde geçici bir ara emri kararı olduğunu bildirdi

Ulusal Birlik Partisi’nde mahkemelik olan örgüt seçimleri ile ilgili mahkeme sonuçları kesinleşti, toplam 11 seçimin sonucu iptal edildi.

Çeşitli şaibe iddiaları nedeniyle mahkemeye taşınan kongreler hakkında yargı, ara emri kararı verdi.

Hakkında karar çıkmayanUBP’de 11 seçimin sonucu iptal

tek davanın, Başbakan Ünal Üstel'e yakınlığı ile bilinen ve “Juju” olarak anılan Fatma Ünal'ın Girne Kadın Kolları Başkanı seçildiği kongre olması dikkat çekti.

Üyelik yapıları, oy kullanmada yaşanan sorun ve aday olanların üyelik sorunları nedeniyle açılan davalarla ilgili daha önce alınan ara emir kararının ardından, kesin hüküm verildi.

UBP tüzüğüne aykırı seçim yapıldığı gerekçesi ile, Lefkoşa Kadın Kolları başkanlık seçimi yanında, Mağusa Sakarya, Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi, Sancarpaşa Mahallesi, Ergenekon, Hamitköy, Adaçay, İskele Polatpaşa Mahallesi, Alaniçi, Dikmen seçimleri tamamen iptal edildi.

Mahkeme, UBP tüzüğüne aykırı üyelerin oy kullandığına hükmetti. Buna göre, 16 Ocak 2024 sonrası partiye üye olanların oy kullanması tüzüğe aykırı bulundu.

Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından yürütülen davaların tamamında mahkeme itirazları haklı buldu.

UBP tüzüğüne göre, kongreler tamamlanmadan kurultaya geçilemiyor.

UBP Başkan adayı Hasan Taçoy, “UBP mahkemelik olmasın” diyerek gerekli uyarıları yapmıştı.

Kurultaya kısa süre kala alınan mahkeme kararları, oy kullanacak UBP üyelerinin bir kez daha gözden geçirilmesine neden oldu.

Bu durumda yapılacak bir ihmal, UBP kurultayının da iptalini gündeme getirebilir.

UBP içinden bir kaynak, kurultayın iptal olabileceğini söyledi.

Aynı kaynak, ilgili tüzük maddesinin "çevresinden dolaşacak bir formül arandığını" iddia etti.

Bu kapsamda parti içerisinde büyük bir kriz yaşandığı ifade ediliyor.

UBP’DEN YALANLAMA

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, “bazı örgüt başkanlarının seçimleri hakkında basına yanlış bilgiler servis edildiğini” kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan “UBP’de mahkemelik olan örgüt seçimleri iptal edildi. Mahkeme seçimleri tüzüğe aykırı buldu” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunun “Davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamaz” şeklinde geçici bir ara emri kararı olduğu ve davaların esasının henüz görüşülmediği kaydedildi.

Adı geçen örgüt seçimlerinin sonucunun 21 Eylül’de yapılacak olağan kurultaya herhangi bir etkisi olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu tür mesnetsiz haberlerle, kurultayımıza gölge düşürmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışanlara yönelik gerekli yanıt, 21 Eylül’de üyelerimiz tarafından verilecektir. Örgüt seçimleri ile ilgili olarak partimiz yetkili kurulları, kurultay sonrasında, hiçbir üyemizi ve örgüt başkanımızı mağdur etmeyecek şekilde gerekli çalışmalar yürütecek ve adımları atacaktır. Bu vesileyle 21 Eylül 2024 Saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda demokrasi şölenimize tüm üyelerimizi ve halkımızı bekliyoruz”