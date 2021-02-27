Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Başkan adayı Zorlu Töre SESKIBRIS web tv’de açıklama yaptı.
“UBP yanlış yönetiliyor” diyen Töre şöyle devam etti:
“Meclis Başkanlığı’nda yaşanılan süreç yanlıştı. Pilli’nin görevden alınması da yanlıştı. UBP’de şu anda bir başkan vardır, lider yoktur. Bundan dolayı ben Başkanlığa aday oluyorum. Ben lider olmaya talibim. Ulusal duruşumla, yerel ekonomiye bakış açımla, liderlik yapmak istiyorum. Millet ve anavatan sevgim ile, halkımızın mücahit Ruhuna sahip çıktığım için…”
Töre, “Derviş Eroğlu partide olduğu sürece herhangi biri lider olabilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Onursal Başkandır Derviş Eroğlu, tüm vekillere eşit davranmalıdır. Aday olan herkese eşit olmalıdır. Eğer siz adaylar arasında birini işaret ederseniz o zaman onursal başkanlığınızla ilgili sıkıntı oluşur. Ersin Tatar için de geçerlidir bu. Tatar artık cumhurbaşkanıdır ve taraf tutmaması gerekiyor. Ben “şunu bakan görmek isterim” demeyeceksiniz. O nedenle bu sıkıntıların aşılması için UBP’ye liderlik lazım diyorum”
Zorlu Töre kurultayın zaman geçirmeden yapılması gerektiğini söyledi:
“Kurultay bir an önce yapılmalıdır, doğrusu da Haziran’dır. Ama eğer erken seçim ekim ayında olmayacaksa kurultay ekim ayı sonuna kadar yapılabilir.
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