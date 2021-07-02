UBP, vekiller ile çirkin pazarlıklar içinde

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içerisinde olduğunu söyledi. Özcafer, Denktaş’ın davranışlarını ise doğru bulmadığını belirtti





Azınlık Hükümeti'nde yaşanan ve Meclis çalışmalarını tıkayan 'nisap' krizi büyüdü.

Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Afet Özcafer “hükümete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içerisinde olduğunu” söyledi, bu durumu kınadı.

Pandemi sürecinde ülkenin hükümetsiz kalmaması için UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kurulduğuna işaret eden Özcafer, “Yaşananlar hoş şeyler değil. Ekim’de seçime gidilsin diye bir azınlık hükümeti kuruldu. Kulağımıza gelen çirkin pazarlıklar ülke gündemine oturmuş durumda, bunu yakıştıramıyoruz. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekiyor. UBP’nin de pazarlıklara ortam hazırlaması hoş şeyler değil” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun DP’li vekil Serdar Denktaş’tan kendisine teklif geldiğini söylemesine de tepki gösteren Özcafer, “Alt tarafı 3-5 ay sonra erken seçime gidilecek, bunu kaos haline getirmek halkın gözü önünde çirkin pazarlıkların yapıldığını görmek, güvensizlik ve utançtır” dedi.

Özcafer, kritik milletvekili sayısında olan hükümetin, bazı vekiller ile “çirkin pazarlıklar yaptığını” duyduklarını ifade ederek, hükümete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile pazarlıklar içerisinde olmasını eleştirdi.

DP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı ataması için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Özcafer, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın, Koral Çağman’ın istifasının ardından boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nu önermesine sitem etti.

“Denktaş, kendi ağzından duymasam da nasıl YDP’li vekile bakanlık teklif edebiliyor? Anlamış değilim” diyen Özcafer, beğenilse de beğenilmese de parti içinde bir hiyerarşi olduğunu vurguladı.

Parti genel başkanının atama yapabileceğini, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın da onaylayacağını dile getiren Özcafer, “Denktaş, siyasette oldukça tecrübeli, DP’nin kurucusu, benim de çok değer verdiğim birisidir. Bunu nasıl yapar?” diye sordu.

Birkaç ay sonra erken seçime gidileceğini anlatan Özcafer, “Bu durumu kaos haline getirip halkın gözü önünde çirkin pazarlıkların yapıldığını görmek, güvensizlik ve utançtır” dedi.

“Serdar Bey kendi içinde ne yaşıyor bilemiyorum” ifadelerini kullanan Özcafer, Denktaş’ın fikirlerine saygı duyduğu bir insan olduğunu ancak bu davranışlarını doğru bulmadığının altını çizdi.

DP Genel Sekreteri Özcafer, “Bir partinin kurucu başkanı, bu partiden destek alarak çeşitli görevler yapmış birisinin daha sakin daha doğru kararlar almasını isterdim” diyerek, Denktaş’ın desteğini de istediklerini ancak olmadığına işaret etti.

Özcafer, “Ülkeyi kaosa götürmeye gerek yok. Toparlanıp bir karar alırlar, halk da önünü görür. Siyasetten bunu kaldırmanın yolu da Meclis’te uygulanan yasaların geçirilen yasaların uygulanabilmesidir. Aldı başını gidiyor kimsede itaat yok, kimsede saygı yok bireysel çıkarlar türlü pazarlıklar” ifadelerini kullandı

Çalışma Bakanlığı’na kimin atanacağı yönündeki soru üzerine, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini aktaran Özcafer, şöyle devam etti:

“Çünkü UBP’nin kendine göre perde arkası çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Bu da etik değil ama 1-2 gün içerisinde göreceğiz.”



