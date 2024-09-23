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UBP PM’de görev yapacak 70 kişi belirlendi…

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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişi belirlendi. Kesinleşen listenin gün içinde UBP Genel Merkezi aracılığıyla duyurulması bekleniyor.

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UBP PM’de görev yapacak 70 kişi belirlendi…
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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin UBP Genel Merkezi’nden aldığı bilgiye göre, Parti Meclisi üyelerinin belirlenmesi için Atatürk Spor Salonu’nda dün akşamüzeri başlayan oy sayımı bu sabah saatlerinde tamamlandı.  Mahmut Özçınar başkanlığındaki divan da bu sabah saat 06.00 sıralarında oturumu kapattı.
UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.
Halen UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini de sürdüren Ünal Üstel’in Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu ile yarıştığı kurultayda, Üstel 6 bin 555, Taçoy 3 bin 284, Karavelioğlu ise 121 oy almış, 176 oy ise geçersiz sayılmıştı.
23’üncü Olağan Kurultayda oyların yüzde 65,8’ini almayı başaran 69 yaşındaki Üstel, iki yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 122 adayın yarıştığı 70 kişilik Parti Meclisinin kimlerden oluştuğuyla ilgili kesin liste ilerleyen saatlerde duyurulacak.
UBP Kurultayı’nda yüksek disiplin kuruluna İbrahim Urcan, Özen Hürses, Mustafa Osmanlı, Fuat Nalcıoğlu ve Hasan Hasipoğlu; merkez denetleme kuruluna ise Mehmet Ağa ile Gülçin Kıraç, yeter sayıda üye olduğu için gizli oylama yapılmadan üyelerin onayıyla seçilmişti.
 
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