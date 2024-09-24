UBP PM belli oldu

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste açıklandı.
6 ilçede, Parti Meclisi, Kadın Kotası ve Genç Kotası olarak listelenen isimler arasından sadece Girne Kadın Kotası ve İskele Gençlik Kotası için seçim yapılmadı.
Buna göre, 6 ilçede en fazla oyu 4 bin 865’le İskele Parti Meclisi listesinden İsmail Demirci; ikinci en fazla oyu 4 bin 345’le Gazimağusa PM’den Ziya Kasım; üçüncü en fazla oyu da 4 bin 196’la Lefke PM’den Ömür Ekendal aldı.
Yayınlanan listelerle ilgili 48 saat içinde itiraz kabul edilebilecek.
İşte, UBP Parti Meclisi'nde görev alacakların ve aldığı oyların listesi:
LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER
Hüseyin Paşa - 3496
Mehmet Aktunç - 3376
İsmail Kofalı - 3334
Özgür Arıkan - 3203
İbrahim Basri Kuyucuoğlu - 3242
Nurcan Yardımcı - 3170
Sabahattin Gülbudak - 3194
Ramadan Yiğitce - 3157
Ahmet Keskin - 3151
Nidai Şalış - 3139
Fisun Özsun - 3047
Halil Esendağlı - 3022
Aydın Amca - 3004
Erhan Eğmez - 2999
Barış Tilki - 2999
Ercüment Şeker - 2982
LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI
Aysel Töre - 3310
Özlem Bendaşan - 3259
Özlem Sefer - 3230
LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ GENÇLER KOTASI
Mahmut T. Hüdaverdi - 2631
Murat Pirgot - 2446
Mustafa Hacet - 2069
GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER
Ziya Kasım - 4345
Murat Çalışkan - 4282
Hilmi Öztemiz - 4196
Yenal Garabli - 4206
Ümit Çağlıyan - 4204
Savun Göksu - 4127
Raşit Şah - 4105
Neriman Kaşif - 4063
Gürsel Uzun - 3951
Burak Başkaş - 3908
Kemal Okta - 3919
İlter Tekbıyık - 3897
Murat Uzun - 3889
GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI
Elif Dirensoy - 3490
Ayşe Demir - 3336
Selcan Oruç - 3092
GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI
Mehmet Taşkıranlar - 3734
Ramazan Tebelleşol - 3271
Tolga Yavuz - 2946
UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER
Emre Üstel - 3484
Sami Otcuoğlu - 3085
Murat Karalar - 3079
Hakan Denizalp - 3082
Hasan Uzun - 3055
Sultan Sonay - 2994
Atila Mahmutoğlu - 2731
Halit Soytürk - 2721
Hasan Barut - 2726
İbrahim Akay - 2716
Özgür Yeleğen - 2699
UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI
Cevdet Çağer - 2960
Sami Yediyıldız - 2913
UBP İSKELE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER
İsmail Demirci - 4865
Serhan Cecer - 3830
Salahi Serakıncı - 4606
Ali Öğdü - 4450
Şahin Avcil - 4164
UBP İSKELE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI
Canan Mimar - 3108
UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER
Fuat Özan - 4090
Ali Kandulu - 3230
İnal Uzun - 2443
UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI
Mecal Fellahoğlu - 2150
UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI
Öztaş Tüm - 3273
UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER
Ömür Ekendal - 4196
Ercan Oyal - 3837
UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI
Hatice Kubilay - 3643
UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI
Yusuf Davutoğlu - 3405