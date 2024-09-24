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UBP PM belli oldu

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UBP Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 70 kişi belli oldu

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UBP PM belli oldu
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste açıklandı.

6 ilçede, Parti Meclisi, Kadın Kotası ve Genç Kotası olarak listelenen isimler arasından sadece Girne Kadın Kotası ve İskele Gençlik Kotası için seçim yapılmadı.

Buna göre, 6 ilçede en fazla oyu 4 bin 865’le İskele Parti Meclisi listesinden İsmail Demirci; ikinci en fazla oyu 4 bin 345’le Gazimağusa PM’den Ziya Kasım; üçüncü en fazla oyu da 4 bin 196’la Lefke PM’den Ömür Ekendal aldı.

Yayınlanan listelerle ilgili 48 saat içinde itiraz kabul edilebilecek.

İşte, UBP Parti Meclisi'nde görev alacakların ve aldığı oyların listesi:

LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER

 Hüseyin Paşa - 3496

 Mehmet Aktunç - 3376

 İsmail Kofalı - 3334

 Özgür Arıkan - 3203

 İbrahim Basri Kuyucuoğlu - 3242

 Nurcan Yardımcı - 3170

 Sabahattin Gülbudak - 3194

 Ramadan Yiğitce - 3157

 Ahmet Keskin - 3151

 Nidai Şalış - 3139

 Fisun Özsun - 3047

 Halil Esendağlı - 3022

 Aydın Amca - 3004

 Erhan Eğmez - 2999

 Barış Tilki - 2999

 Ercüment Şeker - 2982

LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI

 Aysel Töre - 3310

 Özlem Bendaşan - 3259

 Özlem Sefer - 3230

LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ GENÇLER KOTASI

 Mahmut T. Hüdaverdi - 2631

 Murat Pirgot - 2446

 Mustafa Hacet - 2069

GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER

 Ziya Kasım - 4345

 Murat Çalışkan - 4282

 Hilmi Öztemiz - 4196

 Yenal Garabli - 4206

 Ümit Çağlıyan - 4204

 Savun Göksu - 4127

 Raşit Şah - 4105

 Neriman Kaşif - 4063

 Gürsel Uzun - 3951

 Burak Başkaş - 3908

 Kemal Okta - 3919

 İlter Tekbıyık - 3897

 Murat Uzun - 3889

GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI 

 Elif Dirensoy - 3490

 Ayşe Demir - 3336

 Selcan Oruç - 3092

GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI 

 Mehmet Taşkıranlar - 3734

 Ramazan Tebelleşol - 3271

 Tolga Yavuz - 2946

UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER

 Emre Üstel - 3484

 Sami Otcuoğlu - 3085

 Murat Karalar - 3079

 Hakan Denizalp - 3082

 Hasan Uzun - 3055

 Sultan Sonay - 2994

 Atila Mahmutoğlu - 2731

 Halit Soytürk - 2721

 Hasan Barut - 2726

 İbrahim Akay - 2716

 Özgür Yeleğen - 2699

UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI

 Cevdet Çağer - 2960

 Sami Yediyıldız - 2913

UBP İSKELE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER

 İsmail Demirci - 4865

 Serhan Cecer - 3830

 Salahi Serakıncı - 4606

 Ali Öğdü - 4450

 Şahin Avcil - 4164

UBP İSKELE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI

 Canan Mimar - 3108

UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER

 Fuat Özan - 4090

 Ali Kandulu - 3230

 İnal Uzun - 2443

UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI

 Mecal Fellahoğlu - 2150

UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI 

 Öztaş Tüm - 3273

UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLENLER

 Ömür Ekendal - 4196

 Ercan Oyal - 3837

UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI

 Hatice Kubilay - 3643

UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI

 Yusuf Davutoğlu - 3405

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