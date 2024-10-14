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UBP Parti Meclisi ilk toplantısını bugün yapıyor

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını bugün yapıyor.

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UBP Parti Meclisi ilk toplantısını bugün yapıyor
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Sarayönü’ndeki UBP Genel Merkezi'nde yer alacak toplantı saat 14.30'da başlayacak.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yazılı açıklamasında 21 Eylül’deki  olağan kurultayda belirlenen yeni parti meclisinin ilk toplantısını bugün yapacağını anımsattı. 
 
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