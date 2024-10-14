UBP Parti Meclisi ilk toplantısını bugün yapıyor

Sarayönü’ndeki UBP Genel Merkezi'nde yer alacak toplantı saat 14.30'da başlayacak.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yazılı açıklamasında 21 Eylül’deki olağan kurultayda belirlenen yeni parti meclisinin ilk toplantısını bugün yapacağını anımsattı.
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