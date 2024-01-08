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UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi

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UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, hükümetin bazı icraatlarının anlaşılmaz olduğunu, T izinleri konusunda yaşananların da bunlardan biri olduğunu ileri sürdü.
 
Taçoy, katıldığı bir TV programında, Hükümet ortağı bir bakanın hükümet ortağı diğer bakanın yaptığına karşı çıkıp rahatsızlık dile getirdiğine, izni veren makam olan bakanın ise “benim verdiğim liste bu değildi” dediğine işaret ederek, “o zaman geriye tek seçenek kalıyor. Demek ki onaylanan liste hükümet başı Başbakan tarafından hazırlanan listedir” dedi.
 
Son verilen “T” izinlerinin kişilere göre gerekçelerinin açıklanması gerektiğini kaydeden Taçoy,
“Ülkenin adalete ihtiyacı olduğu bir yerde çivisi çıktı” ifadelerini kullandı.
 
Ülkede yasaların etrafından dolaşma alışkanlığının giderek yaygınlaştığını ileri süren Taçoy,  “Bir yasayı yaparız sonra da o yasayı delme yolunu ararız ve deldikten sonra da yasayı deldik diye de övünürüz” dedi. 
 
Sadece “T” izni konusunda değil, izne bağlı diğer konularda da benzer durumun yaşandığını iddia eden Taçoy, her konuda ciddi bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
 
İki yüz kişiye daha tabanca izni verildiğini duyduğunu ifade eden Taçoy, Hükümetten açıklama talep etti. Taçoy, “Niçin..? Sorum: Niye..? Polise verilse anlarım. Bizim polisimizi hiçbir zaman için belinde tabanca ile görmedim. Ama onun dışında kişilere verilirse nedenini sorgularım. Ve tabii ki, kimlere..? Gerekçesini de bilmek isterim” dedi.
 
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