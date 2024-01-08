UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi

Taçoy, katıldığı bir TV programında,

Son verilen “T” izinlerinin kişilere göre gerekçelerinin açıklanması gerektiğini kaydeden Taçoy,

“Ülkenin adalete ihtiyacı olduğu bir yerde çivisi çıktı” ifadelerini kullandı.

Ülkede yasaların etrafından dolaşma alışkanlığının giderek yaygınlaştığını ileri süren Taçoy, “Bir yasayı yaparız sonra da o yasayı delme yolunu ararız ve deldikten sonra da yasayı deldik diye de övünürüz” dedi.

Sadece “T” izni konusunda değil, izne bağlı diğer konularda da benzer durumun yaşandığını iddia eden Taçoy, her konuda ciddi bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İki yüz kişiye daha tabanca izni verildiğini duyduğunu ifade eden Taçoy, Hükümetten açıklama talep etti.