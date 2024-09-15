UBP Milletvekili Savaşan, Kurultay Öncesi Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayına hızla yaklaşılırken, UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, bölgedeki çalışmalarına hız verdi. Son bir yılda Lefkoşa’nın bütün bölgelerinde UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel’in katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantılarının koordine edilmesine ve aynı zamanda 23. Dönem Kurultay sürecinde Lefkoşa İlçesi’ndeki 48 köy ve mahalle örgütü ile ilçe yönetim, denetim ve disiplin kurulları, kadın ve gençlik kollarının yenilenmesine Lefkoşa İlçe Başkanı olarak liderlik yapan Ahmet Savaşan, kurultay öncesinde de partililerle kritik toplantılar düzenlemeye devam ediyor.Son haftalarda Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinde yüzlerce parti üyesiyle bir araya gelen ve istikrarın önemine vurgu yapan Savaşan, Lefkoşa’nın en büyük örgütlerinden biri olan Küçük Kaymaklı Örgütü’nün toplantısına katılarak, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e verilen destek kararında etkili oldu.Kurultaya sayılı günler kala temaslarını yoğunlaştıran Savaşan, Günay Caymaz, Ali Çetin Amcaoğlu, Ali Baştaş, Erdoğan Mani, Mustafa Kaymakamzade ve Mehmet Uysal gibi UBP’de geçmişte bakanlık, milletvekilliği, bürokratlık ve örgüt başkanlığı yapmış tecrübeli isimlerle de görüşerek UBP’nin, Üstel Başkanlığında hükümete devam etmesinin toplumsal çıkarlar bakımından taşıdığı öneme dikkat çekti.