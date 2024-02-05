banner913
banner932
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
19 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
16 0
 
“Hükümetin kararını sallayan yok”
“Hükümetin kararını sallayan yok”
12 0
Ekmekte fiyat kaosu
Ekmekte fiyat kaosu
31 0
Çanakkale, tek attı 3 aldı
Çanakkale, tek attı 3 aldı
36 0
Dipkarpaz’a, Akova freni
Dipkarpaz’a, Akova freni
85 0
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
21 0
banner1012
banner985

UBP Milletvekili Küçük: “Şampiyon Meleklerimizi Unutmayacağız”

banner974
UBP Milletvekili Küçük: “Şampiyon Meleklerimizi Unutmayacağız”
banner971
Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenleri ve "Şampiyon Melekleri" andı.
Yazılı bir mesaj yayımlayan Küçük, "asrın felaketi" diye nitelediği depremin yarın yıl dönümü olduğunu ve depremin kendilerinde tarif edilemez bir duygu oluşturduğunu, bu acının yıllar geçse de düzelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Adıyaman’da devam eden mahkeme sürecinin yakın takipçisi olacaklarını ve suçluların olası kasttan yargılanması gerektiğini söyleyen Küçük, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığı, “bilinçli taksirden” yargılanmaya başlamıştır. Bu davanın “olası kasta” çevrilmesi en büyük isteğimizdir. Suçlular en ağır cezayı alana ve bu dava emsal bir dava olana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizlerin en büyük görevi artık Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmaktır. Şampiyon Melekler Derneği’mize her türlü katkıyı vermeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı dilerim”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.